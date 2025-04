L’autore Lorenzo Marone ad Airuno

La Commissione biblioteca di Airuno in collaborazione con Leggermente e i gruppi di lettura presenta “Serata con l’Autore – Incontriamo Lorenzo Marone“. Lo scrittore, alle 21.00 del 28 aprile, presenterà il suo ultimo lavoro edito Feltrinelli “La vita a volte capita” preso il Cinema Smeraldo di Airuno.

Gli amanti della lettura avranno un’imperdibile occasione per incontrare uno degli autori più apprezzati del panorama letterario italiano contemporaneo.

Lorenzo Marone, nato a Napoli nel 1974, è un autore che ha saputo conquistare il cuore dei lettori con la sua prosa intensa, ironica e profondamente umana. Dopo una carriera come avvocato, Marone ha esordito nella narrativa nel 2012 con “La tentazione di essere felici”, un romanzo acclamato dalla critica e dal pubblico, tradotto in diverse lingue e dal quale è stato tratto anche un film di successo.

Nel suo nuovo romanzo, l’autore ci conduce ancora una volta nelle intricate dinamiche dei rapporti umani, con la sua consueta capacità di mescolare leggerezza e profondità, regalando ai lettori personaggi indimenticabili e riflessioni pungenti sulla complessità dell’esistenza.

L’incontro rappresenterà un’occasione unica per gli airunesi e per gli appassionati dei paesi limitrofi per ascoltare direttamente dalla voce dell’autore la genesi del suo ultimo libro, le sue ispirazioni e il suo percorso letterario. Sarà inoltre possibile interagire con Lorenzo Marone attraverso domande e curiosità, creando un dialogo diretto e stimolante.

La Commissione biblioteca di Airuno, Leggermente e i gruppi di lettura invitano calorosamente tutti gli interessati a partecipare a questa preziosa serata dedicata alla letteratura e all’incontro con un autore di grande talento. Non mancate!