L’autrice Silvia Schenatti presenta il suo romanzo “Il gelsomino di Sarajevo”
La Commissione Biblioteca del Comune di Airuno è lieta di annunciare un prestigioso appuntamento culturale nell’ambito della rassegna “Incontro con l’Autrice“. Venerdì 7 novembre, alle 21.00, la Biblioteca di Airuno ospiterà la scrittrice Silvia Schenatti per la presentazione del suo ultimo romanzo edito da Nullodie, “Il Gelsomino di Sarajevo“.
Un Thriller che Unisce Trieste e la Storia Balcanica. Il romanzo si presenta come un avvincente thriller ambientato tra la quiete apparente di Trieste e le ombre di un passato che affonda le radici nella guerra balcanica.
“Un colpo secco. Un cadavere sulla strada. Una città che sussurra il nome del colpevole. Ma mente. Trieste, oggi. Dejanovic viene trovato morto. Tutti parlano di un regolamento di conti tra bande dell’Est, serbi e croati che si spartiscono le piazze dello spaccio. Caso chiuso. Ma la PM Matilde Bonfanti non ci crede. C’è qualcosa che stona. Un dettaglio sfuggito. Un odore di guerra che viene da lontano.”