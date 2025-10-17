L’avvento della fotografia nel panorama delle arti visive del ‘900
Il Foto Club Libero Pensiero in collaborazione con AIAM (Accademia Internazionale Arte Moderna) organizza per Martedì 21 Ottobre alle 21.00 la serata L’avvento della fotografia nel panorama delle arti visive del ‘900 a cura dello Storico dell’Arte Professore Luca Nava. La serata, a ingresso libero, è in programma presso la sala da ballo del circolo Libero Pensiero.
