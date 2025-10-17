RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Comune di Lecco
venerdì, Ottobre 17, 2025
L’avvento della fotografia nel panorama delle arti visive del ‘900

Il Foto Club Libero Pensiero in collaborazione con AIAM (Accademia Internazionale Arte Moderna) organizza per Martedì 21 Ottobre alle 21.00 la serata L’avvento della fotografia nel panorama delle arti visive del ‘900 a cura dello Storico dell’Arte Professore Luca Nava. La serata, a ingresso libero, è in programma presso la sala da ballo del circolo Libero Pensiero.

