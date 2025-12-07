RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
“Le comete, eterne viaggiatrici”

Il tradizionale scambio di auguri della Fucina, Associazione Culturale APS di Barzio sarà quest’anno nel segno delle stelle.
Nell’ultimo evento del 2025 sarà infatti ospite Davide Trezzi, astrofisico dell’associazione Astrofili Valsassina e apprezzato divulgatore scientifico, per una conferenza sulle comete e le meraviglie del cielo natalizio dal titolo Le comete, eterne viaggiatrici.
L’appuntamento è per Sabato 13 Dicembre, alle 21.00, nell’Auditorium Parrocchiale di Barzio. L’ingresso è libero.
