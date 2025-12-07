“Le comete, eterne viaggiatrici”
Il tradizionale scambio di auguri della Fucina, Associazione Culturale APS di Barzio sarà quest’anno nel segno delle stelle.
Nell’ultimo evento del 2025 sarà infatti ospite Davide Trezzi, astrofisico dell’associazione Astrofili Valsassina e apprezzato divulgatore scientifico, per una conferenza sulle comete e le meraviglie del cielo natalizio dal titolo Le comete, eterne viaggiatrici.
L’appuntamento è per Sabato 13 Dicembre, alle 21.00, nell’Auditorium Parrocchiale di Barzio. L’ingresso è libero.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
14 Ott 2025 - 16 Dic 2025
Programmazione Cine Minimo
Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42 Lecco
