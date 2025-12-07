Il tradizionale scambio di auguri della Fucina, Associazione Culturale APS di Barzio sarà quest’anno nel segno delle stelle.

Nell’ultimo evento del 2025 sarà infatti ospite Davide Trezzi, astrofisico dell’associazione Astrofili Valsassina e apprezzato divulgatore scientifico, per una conferenza sulle comete e le meraviglie del cielo natalizio dal titolo Le comete, eterne viaggiatrici.