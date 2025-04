Sabato 12 aprile alle 16.00 presso la Mediateca di Imbersago in via Cavour 8 si terrà una rappresentazione dello spettacolo “Le donne di Bennet“. L’opera è una pièce frizzante, ispirata a tre personaggi di Alan Bennett, scritta e diretta da Marisa Miritello e interpretata da Maria Coduri, Rosanna Daolio e Anna Nicoli. Tra schermaglie, confessioni, detto e non detto, tre donne mettono a nudo se stesse e le proprie pulsioni con comicità, stupore e ironia.