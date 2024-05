La classe 2° F della Scuola secondaria di primo grado dell’ICS “Marco d’Oggiono” presenterà in data sabato 25 maggio p.v. lo spettacolo “Le mafie non uccidono le donne?”, realizzato nell’ambito del laboratorio teatrale dedicato al tema della legalità, curato dall’Associazione “Lo Stato dell’Arte” di Lecco, in particolar modo da Alberto Bonacina.

Lo spettacolo vuole essere un omaggio alle donne vittime innocenti delle mafie.