“Le storie non ti mollano mai” a Pescate

Giovedì 10 aprile alle ore 20.45 presso il salone dell’oratorio di Pescate in via Roma 93 (piano terra) la biblioteca “Alda Merini” di Pescate organizza la proiezione del documentario “Le storie non ti mollano mai”

A seguire incontro con il protagonista Andrea Vitali e la regista Paola Nessi

moderato da Gianfranco Colombo.

Realizzato nel corso di un’estate, questo film documentario è un viaggio sorridente e leggero tra le giornate di uno scrittore di best seller, Andrea Vitali. Un viaggio dove succedono tante cose e che porterà alla scoperta delle tappe che hanno portato Andrea Vitali a diventare uno dei più grandi scrittori del panorama letterario italiano e a essere così tanto amato dai suoi lettori e non solo. Sullo sfondo Bellano e la bellezza del Lago di Como.

L’ingresso è libero.