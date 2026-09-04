Le voci di Spirabilia: “La musica leggera dentro il linguaggio della musica classica”
Nell’ambito della stagione culturale 2026, il Comune di Valmadrera presenta Ponti Sonori – Le voci di Spirabilia, un concerto che propone un originale dialogo tra musica leggera e musica colta, reinterpretando alcuni dei brani più celebri della pop music attraverso la sensibilità e l’eleganza della musica da camera.
L’appuntamento, dal titolo La musica leggera dentro il linguaggio della musica classica, è in programma sabato 19 settembre alle 21.00, nella suggestiva cornice della Serra di Villa Gavazzi. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti, tramite Eventbrite.
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Lecco
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5 Settembre 2026
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16:00
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19:00
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22:00
26°/26°°C 0 mm 0% 5 mph 56% 1021 mb 0 mm/h
01:00
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