RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
giovedì, Luglio 9, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Le voci di Spirabilia: “Ponti Sonori: la musica leggera dentro il linguaggio della musica classica”

Quest’anno il Festival Musicale 2026 Le Voci di Spirabilia invita la cittadinanza a un appuntamento straordinario che unisce mondi apparentemente lontani. Da non perdere Ponti Sonori: la musica leggera dentro il linguaggio della musica classica.

Un viaggio emozionante guidato dalla voce di Miriam De Luca, accompagnata dal talento del Quintetto Fiati Spirabilia, composto da Giulia Perego (Flauto), Marco Ambrosini (Oboe), Mauro Mosca (Clarinetto), Aldo Spreafico (Corno), Deborah Vallino (Fagotto) e Mauro Salvador (Percussioni).

 

L’appunatamento è per Venerdì 17 Luglio alle 21.00 presso il Chiostro del Complesso di San Calocero a Civate.

 

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
9 Luglio 2026
temperature icon 30°C
cielo sereno
48 %
1011 mb
3 mph
Raffica di Vento: 6 mph
Nuvole: 6%
Visibilità: 10 km
Alba: 04:41
Tramonto: 20:13
Previsioni orarie
22:00
temperature icon
28°/29°°C 0 mm 0% 2 mph 51% 1012 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
28°/28°°C 0 mm 0% 2 mph 58% 1014 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
25°/25°°C 0 mm 0% 4 mph 65% 1015 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
27°/27°°C 0 mm 0% 1 mph 54% 1015 mb 0 mm/h
10:00
temperature icon
31°/31°°C 0 mm 0% 4 mph 36% 1015 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -