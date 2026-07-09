Le voci di Spirabilia: “Ponti Sonori: la musica leggera dentro il linguaggio della musica classica”
Quest’anno il Festival Musicale 2026 Le Voci di Spirabilia invita la cittadinanza a un appuntamento straordinario che unisce mondi apparentemente lontani. Da non perdere Ponti Sonori: la musica leggera dentro il linguaggio della musica classica.
Un viaggio emozionante guidato dalla voce di Miriam De Luca, accompagnata dal talento del Quintetto Fiati Spirabilia, composto da Giulia Perego (Flauto), Marco Ambrosini (Oboe), Mauro Mosca (Clarinetto), Aldo Spreafico (Corno), Deborah Vallino (Fagotto) e Mauro Salvador (Percussioni).
L’appunatamento è per Venerdì 17 Luglio alle 21.00 presso il Chiostro del Complesso di San Calocero a Civate.
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