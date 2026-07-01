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Le voci di Spirabilia: “Ponti Sonori: la musica leggera dentro il linguaggio della musica classica”

Quest’anno il Festival Le Voci di Spirabilia invita a un appuntamento straordinario che unisce mondi apparentemente lontani: Ponti Sonori: la musica leggera dentro il linguaggio della musica classica.

Un viaggio emozionante guidato dalla vocedi Miriam De Luca, accompagnata dal talento del Quintetto Fiati Spirabilia, composto da Giulia Perego (Flauto), Marco Ambrosini (Oboe), Mauro Mosca (Clarinetto), Aldo Spreafico (Corno), Deborah Vallino (Fagotto), Mauro Salvador (Percussioni).

L’evento è previsto per Venerdì 17 Luglio alle 21.00 presso il Chiostro del Complesso di S. Calocero di Civate.

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