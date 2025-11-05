Le Voci di Spirabilia: “Sonate, Trisonate, Ciaccone, Variazioni e Follie del Barocco”
Nell’ambito del Festival Musicale 2025 – Le Voci di Spirabilia, Sabato 15 Novembre, presso l’Aula Magna “Rino Mauri” di Civate alle 21.00, si terrà il concerto: Sonate, Triosonate, Ciaccone, Variazioni e Follie del Barocco – Ensemble “Festa Rustica”. L’ingresso è libero.
Il concerto sarà eseguito da Giorgio Matteoli ai Flauti dolci e concertazione, Claudio Andriani al Violino barocco e Walter Mammarella Giordano al Clavicembalo.
