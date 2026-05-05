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“Le voci di Spirabilia” XI edizione: “Melange Comique”

Melange Comique darà avvio, Venerdì 8 Maggio alle 21.00, nella splendida cornice di Villa Calchi a Calco, all’XI edizione del festival musicale Le voci di Spirabilia, rassegna itinerante organizzata dal sodalizio civatese “Spirabilia”.

Dopo anni di intensa attività concertistica Spirabilia riesce ancora ad “innovare” creando una stagione unica nel suo genere. Saranno due le produzioni in cartellone. La prima dedicata al teatro in musica dove i musicisti stesso affiancheranno all’esecuzione musicale gag e scenette teatrali allestite dal regista lecchese Luca Radaelli; la seconda sarà invece dedicata al mondo del pop con una produzione interamente pensata per quintetto fiati con voce che toccherà alcune tra le canzoni più iconiche del panorama pop italiano e non solo.

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