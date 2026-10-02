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Lecco Città dei Promessi Sposi: “Guerra, Giustizia, Libertà: Le parole di Manzoni”

Dal 2 ottobre al 7 novembre il Comune di Lecco, attraverso il Si.M.U.L., organizza la XVIII edizione della manifestazione Lecco Città dei Promessi Sposi, intitolata Guerra, Giustizia, Libertà: Le parole di Manzoni. La rassegna ritrova il suo centro principale a Villa Manzoni, riaperta ad aprile, arricchendosi al contempo di appuntamenti in vari luoghi della città per unire storia, letteratura e attualità.

Il festival si aprirà venerdì 2 ottobre a Villa Manzoni con un incontro sulle trasposizioni cinematografiche dei Promessi Sposi e l’inaugurazione della mostra di cartoline d’epoca donata da Matilde Tortora, per poi proseguire in serata con il concerto Il mondo dei salottipresso l’Officina Badoni.

Sabato 3 ottobre le attività si svolgeranno a Pescarenico con la lettura all’aperto La voce dell’Adda e una visita guidata del borgo. Nel pomeriggio si terranno un tour tematico sulle fortificazioni militari cittadine e il salotto letterario Locanda Manzoni alle Scuderie di Villa Manzoni, incentrato sui temi di guerra, giustizia e libertà.

Domenica 4 ottobre la mattinata proporrà l’iniziativa Promessi Sposi young dedicata ai nuovi linguaggi per i giovani, seguita da una visita guidata emozionale del Museo Manzoniano con la Scuola Civica di Musica “G. Zelioli”. Nel pomeriggio si terranno l’incontro Tea Time in Villa sui diari di viaggio dell’Ottocento e l’esperienza “Museoemozione”.

Gli eventi del Fuorifestival proseguiranno con i laboratori didattici per le scuole (6 e 7 ottobre), la presentazione del libro Il menù dei Promessi Sposi con cena teatrale presso la Taverna Ai Poggi (9 ottobre) e il Premio al Romanzo storico (10 ottobre in sala Don Ticozzi). Domenica 11 ottobre si terrà la 53° Camminata Manzoniana a cura di LTM, mentre il 18 ottobre l’Associazione Bovara curerà l’esposizione di moda Accessori, moda e costume 1880/1910. Il festival si concluderà sabato 7 novembre con il Premio alla carriera.

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