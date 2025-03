Inizia la terza edizione del Lecco Filmaggio Lab, corso di critica cinematografica del Cinema Nuovo Aquilone, con un percorso sul regista Martin Scorsese e in particolare sul suo capolavoro “Taxi Driver”.

Il corso sarà a cura di Gian Luca Pisacane, giornalista professionista e critico cinematografico per la Rivista del Cinematografo e Famiglia Cristiana, guida critica per il Cineforum del Cinema Nuovo Aquilone.

Gli appuntamenti si terranno al Cinema Nuovo Aquilone di Lecco dalle 14:45 alle 17:30 per tre sabati. I workshop dureranno tre ore ciascuno.

Si partirà sabato 5 aprile, con un momento dedicato ad approfondire lo stile, la vita e la cinematografia di Martin Scorsese, si continuerà il 12 aprile con la proiezione in versione restaurata di “Taxi Driver”, per concludere il 10 maggio con l’analisi e la recensione del film. Un percorso per appassionati di cinema, per riscoprire una pietra miliare nella storia della settima arte.

Ci si può iscrivere al corso direttamente il giorno della lezione. Il costo dell’iscrizione al Lab è di € 30. La riduzione per gli abbonati al Cineforum del Nuovo Aquilone e gli studenti delle scuole medie e superiori è di € 15,00.

Non sarà possibile partecipare ad un singolo evento. L’iscrizione vale per tutto il corso.