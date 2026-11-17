Al via il primo dei due weekend del Festival: quattro appuntamenti per raccontare Lecco attraverso la musica e la letteratura. Prende il via venerdì 20 novembre il Festival della Consulta Musicale di Lecco, intitolato Lecco, una città, un romanzo, mille voci, una rassegna che coinvolgerà diverse realtà musicali del territorio in un percorso culturale dedicato alla città di Lecco e al suo indissolubile legame con Alessandro Manzoni e i Promessi Sposi.

Il primo weekend, in programma Venerdì 20 e Domenica 22 novembre, aprirà questo viaggio attraverso due delle quattro dimensioni che caratterizzano il progetto: la terra e la città. Il secondo weekend, il 27 e 29 novembre, completerà il percorso con il romanzo e il popolo, conducendo il pubblico verso la conclusione di un racconto corale che vuole restituire, attraverso la musica e la parola, l’identità e la ricchezza culturale del territorio lecchese.

Il titolo della serata di Venerdì 20 novembre, che si terrà alle 21.00 presso la Chiesa del Caleotto a Lecco, è La Terra. L’appuntamento accompagnerà il pubblico alle radici del territorio, attraverso le voci di alcune importanti formazioni corali lecchesi e brianzole. Protagonisti saranno il Coro Grigna diretto da Riccardo Invernizzi, il Coro Brianza di Missaglia diretto da Andrea Brivio e l’Accademia Corale di Lecco diretta da Antonio Scaioli. Un incontro di tradizioni musicali e sensibilità diverse, che vuole raccontare il rapporto tra le persone, il paesaggio e le radici culturali di una terra che ha ispirato pagine immortali della letteratura italiana.

La serata di Domenica 22 novembre, in programma alle 21.00 presso il Santuario della Beata Vergine della Vittoria, prende il nome di La Città. L’incontro sposterà lo sguardo sulla città, sulle sue strade, sui suoi luoghi e sulla sua storia. La serata vedrà la partecipazione del Corpo musicale Alessandro Manzoni, che accompagnerà idealmente il pubblico in un itinerario musicale attraverso Lecco, e del Coro Lirico Mafalda Favero, realtà corale fondata nel 2009 e recentemente entrata a far parte della Consulta Musicale. Un percorso che intreccia musica bandistica e repertorio lirico, restituendo attraverso linguaggi musicali differenti l’immagine di una città viva, ricca di storia e di identità.

Elemento unificante delle quattro serate sarà la presenza di Matteo Bonanni, voce narrante e guida del percorso manzoniano, che accompagnerà il pubblico attraverso i diversi appuntamenti, creando un collegamento narrativo tra musica, luoghi e letteratura.

Il Festival rappresenta anche un’importante occasione di collaborazione e incontro tra le associazioni musicali della provincia, nella convinzione che la cultura musicale sia un patrimonio da condividere e valorizzare insieme.

La manifestazione è promossa dalla Consulta Musicale di Lecco, con l’obiettivo di valorizzare il tessuto associativo musicale del territorio e offrire alla cittadinanza occasioni di partecipazione e riscoperta della propria identità culturale.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.