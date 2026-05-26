Lectio magistralis “Quanto vale la Terra? Capitale naturale e sostenibilità”

La Camera di Commercio di Como-Lecco, nell’ambito delle attività della Rete Lariana per la Transizione Sostenibile, organizza la Lectio Magistralis dal titolo Quanto vale la Terra? Capitale naturale e sostenibilità.

La lezione si terrà Mercoledì 27 Maggio alle 10.00 presso la Camera di Commercio di Lecco.

Luciano Canova – PhD in Economia, è docente di economia ed economia comportamentale alla Scuola Enrico Mattei, titolare del corso di Esperienze creative e di lavoro all’Università di Pavia. Divulgatore e autore di podcast e video pillole, promuove laboratori di educazione finanziaria per bambini con i mattoncini Lego.

La partecipazione è gratuita previa registrazione a questo link.