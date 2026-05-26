Lectio magistralis “Quanto vale la Terra? Capitale naturale e sostenibilità”
La lezione si terrà Mercoledì 27 Maggio alle 10.00 presso la Camera di Commercio di Lecco.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Lecco
Lecco
26 Maggio 2026
25°C
cielo coperto
Previsioni orarie
01:00
23°/24°°C 0.09 mm 9% 4 mph 59% 1023 mb 0 mm/h
04:00
22°/24°°C 0.41 mm 41% 3 mph 63% 1023 mb 0 mm/h
07:00
24°/24°°C 0.82 mm 82% 2 mph 70% 1022 mb 0 mm/h
10:00
29°/29°°C 0 mm 0% 3 mph 51% 1021 mb 0 mm/h
13:00
32°/32°°C 0 mm 0% 6 mph 40% 1018 mb 0 mm/h
..
..
..
..