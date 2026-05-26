RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
mercoledì, Maggio 27, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Lectio magistralis “Quanto vale la Terra? Capitale naturale e sostenibilità”

La Camera di Commercio di Como-Lecco, nell’ambito delle attività della Rete Lariana per la Transizione Sostenibile, organizza la Lectio Magistralis dal titolo Quanto vale la Terra? Capitale naturale e sostenibilità.
La lezione si terrà Mercoledì 27 Maggio alle 10.00 presso la Camera di Commercio di Lecco.
Luciano Canova – PhD in Economia, è docente di economia ed economia comportamentale alla Scuola Enrico Mattei, titolare del corso di Esperienze creative e di lavoro all’Università di Pavia. Divulgatore e autore di podcast e video pillole, promuove laboratori di educazione finanziaria per bambini con i mattoncini Lego.

La partecipazione è gratuita previa registrazione a questo link.

Tags: ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
26 Maggio 2026
temperature icon 25°C
cielo coperto
59 %
1024 mb
3 mph
Raffica di Vento: 4 mph
Nuvole: 98%
Visibilità: 10 km
Alba: 04:39
Tramonto: 19:59
Previsioni orarie
01:00
temperature icon
23°/24°°C 0.09 mm 9% 4 mph 59% 1023 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
22°/24°°C 0.41 mm 41% 3 mph 63% 1023 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
24°/24°°C 0.82 mm 82% 2 mph 70% 1022 mb 0 mm/h
10:00
temperature icon
29°/29°°C 0 mm 0% 3 mph 51% 1021 mb 0 mm/h
13:00
temperature icon
32°/32°°C 0 mm 0% 6 mph 40% 1018 mb 0 mm/h
..
..
..
.
.
..
.
.

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -