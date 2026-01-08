L’Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera, il Centro di Formazione Professionale Aldo Moro e la Biblioteca Civica, promuovono una importante iniziativa rivolta a genitori, docenti ed educatori: Leggere gli adolescenti: comprendere il loro mondo attraverso i libri.

Il progetto prevede due incontri pubblici che si terranno presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, con autori che da anni dialogano con le giovanissime generazioni attraverso la narrativa per ragazzi. L’incontro con Antonio Ferrara è previsto per Venerdì 9 Gennaio alle 17.15, mentre Marco Erba arriverà Mercoledì 21 Gennaio alle 20.45.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire a insegnanti e genitori strumenti di ascolto e comprensione: attraverso le storie dei ragazzi in carta e inchiostro, dialogheremo sulle sfide, i sogni, le paure e le aspirazioni che molti adolescenti vivono oggi — con l’obiettivo di facilitare il dialogo, rafforzare i legami e promuovere una migliore comprensione reciproca.

Antonio Ferrara è scrittore, illustratore e formatore. Dopo aver lavorato per anni in una comunità di accoglienza per minori, ha scelto di raccontare le loro storie: con la sua narrativa dà voce ai fragili, agli esclusi, a chi fatica a raccontarsi. Ha scritto numerosi libri per ragazzi e giovani adulti, spesso affrontando temi forti come disagio, emarginazione, crescita e riscatto. Tra le sue opere più note: “Ero cattivo” (vincitore del Premio Andersen 2012 nella categoria oltre 15 anni), “Sulla soglia del bosco”, “Respiro” e molte altre. Conduce laboratori di scrittura e illustrazione presso scuole, biblioteche, carceri, comunità e associazioni, convinto che la parola sia uno strumento di ascolto e di rinascita.

Marco Erba insegnante lettere in un liceo della provincia di Milano, ha fatto dell’incontro con gli adolescenti anche il fulcro della sua attività di scrittore. Tra i suoi romanzi per ragazzi più apprezzati: “Fra me e te” (2016), che restituisce una fotografia intensa dell’adolescenza, tra identità, relazioni, confusione e necessità di comprensione; “Quando mi riconoscerai” (2018); “Città d’argento” (2020), che affronta con delicatezza e coraggio temi di memoria e appartenenza e “Il male che hai dentro” (2024). I suoi romanzi raccontano le incertezze e i turbamenti degli adolescenti con uno stile capace di favorire empatia e dialogo.