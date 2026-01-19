L’Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera, il Centro di Formazione Professionale Aldo Moro e la Biblioteca Civica, promuovono una importante iniziativa rivolta a genitori, docenti ed educatori: Leggere gli adolescenti: comprendere il loro mondo attraverso i libri.

Il progetto prevede due incontri pubblici che si terranno presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, con autori che da anni dialogano con le giovanissime generazioni attraverso la narrativa per ragazzi. Venerdì 9 gennaio si è tenuto il primo incontro con Antonio Ferrara.

Mercoledì’ 21 gennaio, alle 20.45, si terrà il secondo incontro con Marco Erba.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire a insegnanti e genitori strumenti di ascolto e comprensione: attraverso le storie dei ragazzi in carta e inchiostro, dialogheremo sulle sfide, i sogni, le paure e le aspirazioni che molti adolescenti vivono oggi — con l’obiettivo di facilitare il dialogo, rafforzare i legami e promuovere una migliore comprensione reciproca.

Marco Erba è insegnante lettere in un liceo della provincia di Milano, ha fatto dell’incontro con gli adolescenti anche il fulcro della sua attività di scrittore. Tra i suoi romanzi per ragazzi più apprezzati: “Fra me e te” (2016), che restituisce una fotografia intensa dell’adolescenza, tra identità, relazioni, confusione e necessità di comprensione; “Quando mi riconoscerai” (2018); “Città d’argento” (2020), che affronta con delicatezza e coraggio temi di memoria e appartenenza e “Il male che hai dentro” (2024). I suoi romanzi raccontano le incertezze e i turbamenti degli adolescenti con uno stile capace di favorire empatia e dialogo.

L’iniziativa vuole offrire a genitori e insegnanti nuovi strumenti per comprendere davvero il mondo degli adolescenti, superando stereotipi e semplificazioni. La narrativa diventa così un ponte tra generazioni, un modo per aprire un dialogo autentico fatto di ascolto, confronto e crescita reciproca.