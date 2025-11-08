RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
“Leonardo da Vinci – La genialità, le scoperte e l’eredità scientifica del più grande inventore di tutti i tempi”

La Pro Loco di Imbersago organizza per Venerdì 14 Novembre alle 20.45 una serata dal titolo Leonardo da Vinci – La genialità, le scoperte e l’eredità scientifica del più grande inventore di tutti i tempi. L’evento si terrà presso la Sala Consiliare del Municipio e vedrà intervenire Luigi Foschini, primo ricercatore presso l’Osservatorio Astronomico di Brera dell’istituto nazionale di astrofisica.

