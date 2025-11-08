“Leonardo da Vinci – La genialità, le scoperte e l’eredità scientifica del più grande inventore di tutti i tempi”
La Pro Loco di Imbersago organizza per Venerdì 14 Novembre alle 20.45 una serata dal titolo Leonardo da Vinci – La genialità, le scoperte e l’eredità scientifica del più grande inventore di tutti i tempi. L’evento si terrà presso la Sala Consiliare del Municipio e vedrà intervenire Luigi Foschini, primo ricercatore presso l’Osservatorio Astronomico di Brera dell’istituto nazionale di astrofisica.
Prossimi eventi
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
13 Giu 2025 - 23 Nov 2025
“Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”
Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 a Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..