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L’estate di San Martino

Si apre Sabato 7 Novembre la XXXV edizione della rassegna L’estate di San Martino.

Dalla metà del secolo XIII il comprensorio della Val San Martino viene associato al grande santo vescovo di Tours: si tratta, indubbiamente, di un forte richiamo alle radici e all’identità culturale della valle consolidatesi nel tempo. Così, ancora oggi, la comunità residente si riconosce nel patrono e guarda con ammirazione la grande chiesa a lui dedicata.
Così da più di vent’anni, l’Estate di San Martino, in ossequio al fenomeno climatico di cui porta il nome, continua a donare un raggio di sole e un lieve tepore al panorama culturale e spirituale del nostro territorio.

Il programma di quest’anno si apre, Sabato 7 Novembre alle 9.30 con una visita guidata a cura di Dario Dell’oro all’Ex Complesso di Industriale Sali di Bario. La giornata proseguirà alle 10.45 con una passeggiata botanica al giardino di Villa dei Ponti.

In serata, alle 21.00, sarà celebrato, presso la Chiesa Arcipresbiterale di Calolziocorte, il seicentenario dell’elezione di San Girolamo a Protettore della Valle San Martino.

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