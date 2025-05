“Lettura con Kamishiabi e altro ancora…” per bambini dai 3 ai 6 anni a Olgiate Molgora

“Lettura con Kamishiabi e altro ancora…” è l’iniziativa della rassegna “Nati per Leggere” in programma per Sabato 17 Maggio alle 16.00 presso la Sala Consiliare di Olgiate Molgora. L’evento, che sarà tenuto dal Gruppo Volontari Lettori TARARÌ TARARERA, consisterà in diverse letture con laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni. L’ingresso è libero e gratuito, per maggiori informazioni si rimanda al numero di telefono della Biblioteca comunale: 039/99.11.254