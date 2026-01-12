RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
lunedì, Gennaio 12, 2026
Lettura scenica con musica dal vivo: “Di nuovo Anna”

Venerdì 30 Gennaio alle 20.30, presso l’Auditorium Ghisla di Colico, andrà in scena Di nuovo Anna, lettura scenica con musica dal vivo ispirata al Diario di Anna Frank.

Lo spettacolo, prodotto da TiM Teatro in Mostra a cura di Omar Nedjari con Laura Negretti, ne ripercorre la struttura narrativa e il percorso emotivo, intrecciandoli con diari, lettere e testimonianze di giovani vittime dei conflitti di epoche e luoghi diversi, dando vita a un’unica voce che attraversa il tempo e racconta la paura, l’attesa, il coraggio e l’infanzia negata. Un’opera intensa e coinvolgente che invita a non distogliere lo sguardo e a trasformare la memoria in responsabilità. Lo spettacolo avrà una durata di circa 60 minuti e sarà a ingresso libero.

