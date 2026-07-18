Lettura Scenica: “Sant’Agostino, il dottore della grazia”
Sant’Agostino – il Dottore della Grazia è il titolo della lettura scenica che si terrà Domenica 19 Luglio, alle 17.00, presso la Chiesina dei Monti, all’Oratorio San Domenico di Carenno.
La lettura teatrale dedicata a Sant’Agostino è curata da Carlo Arrigoni e Mattia Cattaneo. Si tratta di un’occasione preziosa per avvicinarsi alla figura di uno dei grandi Padri della Chiesa, attraverso parole, voce e interpretazione, in un luogo raccolto e suggestivo.
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Previsioni orarie
19:00
30°/31°°C 0 mm 0% 4 mph 44% 1009 mb 0 mm/h
22:00
26°/28°°C 0.29 mm 29% 5 mph 56% 1011 mb 0 mm/h
01:00
24°/24°°C 0.4 mm 40% 6 mph 84% 1014 mb 0 mm/h
04:00
21°/21°°C 0.38 mm 38% 4 mph 82% 1014 mb 0 mm/h
07:00
22°/22°°C 0.02 mm 2% 1 mph 67% 1014 mb 0 mm/h
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