Lettura teatrale di poesie “Iliostasi”
Martedì 23 Giugno alle 19.30 nella Biblioteca di Cremella si terrà Iliostasi, la sezione “corpo a corpo – Diario sentimentale di un territorio”. Opera di Moro Kanute, Marco Pagani, Filippo Ughi.
Lettura teatrale di poesie per il solstizio d’estate a cura di Filippo Ughi con musica dal vivo a cura di Marco Pagani (chitarra) e Moro Kanute (kora e voce).
Iniziativa inserita nel calendario di “Brianza Paesaggio Aperto” a cura di Brig – Cultura e Territorio.
Performance con posti limitati, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al 3383668167 o a questo link, contributo consigliato 5 euro.
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Lecco
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19 Giugno 2026
33°C
poche nuvole
Previsioni orarie
19:00
29°/31°°C 0.04 mm 4% 5 mph 51% 1019 mb 0 mm/h
22:00
26°/28°°C 0.32 mm 32% 3 mph 61% 1020 mb 0 mm/h
01:00
24°/24°°C 0.96 mm 96% 4 mph 85% 1021 mb 0 mm/h
04:00
24°/24°°C 0 mm 0% 4 mph 82% 1021 mb 0 mm/h
07:00
27°/27°°C 0 mm 0% 1 mph 68% 1021 mb 0 mm/h
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