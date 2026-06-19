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Lettura teatrale di poesie “Iliostasi”

Martedì 23 Giugno alle 19.30 nella Biblioteca di Cremella si terrà Iliostasi, la sezione “corpo a corpo – Diario sentimentale di un territorio”. Opera di Moro Kanute, Marco Pagani, Filippo Ughi.

Lettura teatrale di poesie per il solstizio d’estate a cura di Filippo Ughi con musica dal vivo a cura di Marco Pagani (chitarra) e Moro Kanute (kora e voce).

Iniziativa inserita nel calendario di “Brianza Paesaggio Aperto” a cura di Brig –  Cultura e Territorio.

Performance con posti limitati, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al 3383668167 o a questo link, contributo consigliato 5 euro.

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