Lettura teatrale: “La voce dell’ Adda”

Sabato 22 Novembre, alle 15.00, si terrà la lettura teatrale La voce dell’ Adda, a cura di Carlo Arrigoni e Mattia Cattaneo. L’incontro si terrà presso la Biblioteca Civica “Giuseppe Panzeri” e sarà a ingresso libero.
