Letture animate per bambini e bambine a cura delle libraie volanti. Per immergerci nella magia della lettura: all’inizio, disegneremo un sole sulle manine per attivare l’energia della lettura.

Due fasce orarie tra cui scegliere: alle 9.30 o alle 11 .

La prenotazione è per i bambini e bambine: gli accompagnatori non devono prenotarsi