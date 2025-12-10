Letture per bambini dai 3 ai 7 anni
Da Santa Lucia all’Epifania tante feste in compagnia è il titolo della giornata di letture per bambini dai 3 ai 7 anni organizzate dalla Biblioteca G. Panzeri di Galbiate. L’evento è programmato per Sabato 13 Dicembre alle 15.30.
