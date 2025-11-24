L’Europa delle imprese: nuovi scenari per lo sviluppo è il titolo dell’incontro che si terrà Venerdì 28 Novembre, a partire dalle 14.00, presso la Sala consiglio della Casa dell’economia di Lecco, promosso dal consigliere regionale Gian Mario Fragomeli e dal sindaco della città di Lecco, Mauro Gattinoni.

Saranno ospiti Irene Tinagli, eurodeputata e attuale presidente della Commissione speciale sulla crisi abitativa in Europa e già presidente della Commissione problemi economici e monetari del Parlamento Europeo, ed Emilio Del Bono, vice presidente del Consiglio Regione e componente della Commissione Affari istituzionali ed Enti locali e della Commissione Territorio, infrastrutture e mobilità.

L’incontro riveste particolare interesse anche nel contesto dell’iter di approvazione del PGT del Comune capoluogo, con particolare riferimento all’ampliamento del Polo universitario, ai collegamenti infrastrutturali con l’aeroporto di Orio al Serio, alla destinazione di aree industriali dismesse, alla destinazione strategica de “La Piccola” e all’evoluzione dei servizi e dell’offerta turistica.

Nel corso dell’incontro Irene Tinagli ed Emilio Del Bono accoglieranno le istanze del settore socio-economico lecchese, utili a definire nuove proposte per un’Europa e per una Regione che siano partner di crescita per quei sistemi produttivi e sociali, altamente dinamici e diversificati, all’interno dei quali possiamo sicuramente annoverare il modello Lecco.