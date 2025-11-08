RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
13.2 C
Comune di Lecco
sabato, Novembre 8, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Lezione Concerto con il maestro Matteo Ronchini

Sabato 15 Novembre alle 21.00, presso l’Auditorim Comunale “G. Spezzaferri” di Merate, si terrà la Lezione Concerto con il maestro Matteo Ronchini, docente di violoncello al Conservatorio “G. Verdi” di Milano,  accompagnato da Irina Kravchenko al pianoforte. Verranno eseguite musiche di Beethoven, Schubert e Schostakovic.

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -