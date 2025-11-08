Lezione Concerto con il maestro Matteo Ronchini
Sabato 15 Novembre alle 21.00, presso l’Auditorim Comunale “G. Spezzaferri” di Merate, si terrà la Lezione Concerto con il maestro Matteo Ronchini, docente di violoncello al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, accompagnato da Irina Kravchenko al pianoforte. Verranno eseguite musiche di Beethoven, Schubert e Schostakovic.
