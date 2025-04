Liberazione 2025: Liberi anche di Cantare e Ballare

l’ANPI provinciale di Lecco, in collaborazione con il Comune di Lecco, invita la cittadinanza ad una festa danzante sabato 26 aprile, dalle ore 17.30 in poi a Lecco, in piazza XX Settembre.

La festa è un’occasione di ricordare Come nei giorni successivi al 25 aprile 1945 in molte città italiane si festeggiò ballando la fine della guerra e della dittatura fascista, e come anche oggi, nell’80°anniversario della Liberazione, sia piacevole concludere le celebrazioni con una festa aperta a tutti.