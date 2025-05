“Libri in Villa” a Villa Sironi di Oggiono

Da lunedì 19 a sabato 24 maggio Villa Sironi torna ad essere animata da “Libri in Villa“, quest’anno alla sua quarta edizione. L’iniziativa riprende la struttura delle edizioni precedenti, pur rimodulandone alcuni aspetti minori, e, come dalla sua nascita, si inserisce nell’iniziativa nazionale “Il Maggio dei Libri”, organizzata dal CEPELL, il Centro per il libro e la lettura.

La rassegna coinvolge le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Oggiono che, nelle mattinate da lunedì a venerdì, avranno modo di incontrare autori ed illustratori e di partecipare, nella maggior parte dei casi, a laboratori dedicati ad un libro. Da ultimo si segnala che la realizzazione dell’iniziativa è stata resa possibile dalla proficua collaborazione instaurata con le Scuole oggionesi, con il Circolo culturale Angelo Tenchio, con StendhArt SSDRL di Oggiono e con le libraie di “La Libreria del Ragionier Bianchi” di Como. Infatti, come per lo scorso anno, l’iniziativa si contraddistingue per la scelta di coinvolgere maggiormente ed attivamente i bambini delle primarie con una presentazione dei testi di tipo laboratoriale.

Le uniche eccezioni riguardano il libro del giornalista comasco Mario Schiani ed il giallo di Mariapaola Pesce, che verranno presentati dagli scrittori rispettivamente alle prime medie ed alle quinte delle scuole primarie. Il testo di Schiani ed il silent book dell’illustratore Angelo Ruta raccontano la tragedia dei migranti: il primo libro con i sogni e vicissitudini del bambino Ibu nel suo viaggio dalla Guinea all’Italia, il secondo con le immagini della valigia che contiene un sogno di felicità, trascinata da un bambino lontano da un mondo distrutto da violenza e guerre.

Come per le altre edizioni, le classi in visita avranno modo di visitare la mostra libraria comprendente proposte di lettura mirate alla loro fascia d’età, 7-12 anni. Al primo piano della villa verranno presentati i libri selezionati da “Il Maggio dei Libri”, i libri proposti dalla bibliografia estiva elaborata dal Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese, insieme a dei consigli di lettura riguardanti i temi della legalità, del cambiamento climatico, del 25 aprile (ad 80 anni dalla ricorrenza) e la figura di papa Francesco.

I libri esposti appartengono alla Biblioteca ed alle altre associate nel Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese; una volta terminata la mostra, saranno disponibili per il prestito in Biblioteca. Nella giornata di sabato la mostra libraria sarà invece aperta a tutti, nel pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00; nello stesso pomeriggio, alle ore 16:00, è prevista la premiazione delle classi vincitrici di “Una pagina tira l’altra”.

Nella serata di giovedì 22 maggio, alle ore 20:30, è previsto l’evento conclusivo del laboratorio di lettura espressiva tenutosi in biblioteca dal mese di marzo; con “Emozioni in Villa”, i corsisti proporranno al pubblico la lettura ad alta voce di brani letterari.