Da lunedì 11 a sabato 16 maggio Villa Sironi, a Oggiono, torna ad essere animata da Libri in Villa, quest’anno alla sua quinta edizione. L’iniziativa riprende la struttura delle edizioni precedenti e, come dalla sua nascita, si inserisce nell’iniziativa nazionale “Il Maggio dei Libri”, organizzata dal CEPELL, il Centro per il libro e la lettura.

La rassegna coinvolge le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Oggiono che, nelle giornate da lunedì a giovedì, avranno modo di incontrare autori ed illustratori e di partecipare, nella maggior parte dei casi, a laboratori dedicati ad un libro.

Infatti, l’unica eccezione, che prevede solamente la presentazione di un libro, riguarda l’incontro con il giornalista comasco Pietro Berra con Il contrabbandiere di libri, un romanzo storico ambientato nel Risorgimento e costruito attorno alla figura di Luigi Dottesio che organizzò il contrabbando tra Svizzera e Italia dei libri vietati dagli austriaci e pagò con la vita per i suoi ideali patriottici e per la libertà di stampa.

Come per le altre edizioni, le classi avranno modo di visitare la mostra libraria comprendente proposte di lettura mirate alla loro fascia d’età, 7-12 anni.

Al primo piano della villa verranno presentati i libri selezionati da “Il Maggio dei Libri”, i libri proposti dalle bibliografie estive elaborate dal Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese, insieme a titoli che vogliono ricordare il cinquantenario della morte della giallista inglese Agatha Christie e celebrare semplicemente gli ottocento anni dalla morte di San Francesco, testimone di pace e patrono d’Italia, ed i duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi.

Nella giornata di sabato la mostra libraria sarà aperta a tutti, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Nella mattinata, dalle 9.30, ragazze e ragazzi di tre classi prime dell’Istituto “Vittorio Bachelet” condivideranno le loro letture dei testi consigliati dal progetto “Xanadu”, dedicato alla letteratura per giovani adulti, mentre nel pomeriggio, dalle 14.30, avverrà la premiazione delle classi vincitrici di “Una pagina tira l’altra”.