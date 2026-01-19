Lidia Mauri presenta il suo romanzo “Our alternative end”

Il Gruppo Cultura di Dolzago, con il patrocinio del Comune di Dolzago, è lieto di invitare la cittadinanza alla presentazione del romanzo Our alternative end, primo scritto della quindicenne dolzaghese Lidia Mauri.

L’incontro si terrà Martedì 3 Febbraio alle 21.00 presso la Biblioteca Comunale. La serata prevede un momento di intervista all’autrice, a cui seguirà uno spazio dedicato alle domande del pubblico. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

L’iniziativa rientra nelle attività di promozione culturale denominata ‘Librarsi’ del Gruppo Cultura di Dolzago, che intende valorizzare i talenti del territorio e offrire occasioni di incontro e riflessione aperte a tutte e tutti.