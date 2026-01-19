RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
5.9 C
Comune di Lecco
lunedì, Gennaio 19, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Lidia Mauri presenta il suo romanzo “Our alternative end”

Il Gruppo Cultura di Dolzago, con il patrocinio del Comune di Dolzago, è lieto di invitare la cittadinanza alla presentazione del romanzo Our alternative end, primo scritto della quindicenne dolzaghese Lidia Mauri.

L’incontro si terrà Martedì 3 Febbraio alle 21.00 presso la Biblioteca Comunale. La serata prevede un momento di intervista all’autrice, a cui seguirà uno spazio dedicato alle domande del pubblico. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

L’iniziativa rientra nelle attività di promozione culturale denominata ‘Librarsi’ del Gruppo Cultura di Dolzago, che intende valorizzare i talenti del territorio e offrire occasioni di incontro e riflessione aperte a tutte e tutti.

 

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
.
.
..
Aste Immobiliari

Meteo

..
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -