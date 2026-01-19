Lidia Mauri presenta il suo romanzo “Our alternative end”
Il Gruppo Cultura di Dolzago, con il patrocinio del Comune di Dolzago, è lieto di invitare la cittadinanza alla presentazione del romanzo Our alternative end, primo scritto della quindicenne dolzaghese Lidia Mauri.
L’incontro si terrà Martedì 3 Febbraio alle 21.00 presso la Biblioteca Comunale. La serata prevede un momento di intervista all’autrice, a cui seguirà uno spazio dedicato alle domande del pubblico. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.
L’iniziativa rientra nelle attività di promozione culturale denominata ‘Librarsi’ del Gruppo Cultura di Dolzago, che intende valorizzare i talenti del territorio e offrire occasioni di incontro e riflessione aperte a tutte e tutti.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
29 Nov 2025 - 12 Apr 2026
Mostra “Elegia per un ghiacciaio” di Marco Cordero
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
