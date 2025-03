Lidia Mauri: una giovane scrittrice a Oliveto

Il Comune di Oliveto Lario promuove, presso la Biblioteca civica di Onno, un incontro con Lidia Mauri. L’appuntamento è per venerdì 14 Marzo alle ore 20.45.

Proseguono gli incontri promossi dalla Biblioteca Comunale di Oliveto Lario con la presentazione del libro “Our alternative end”, opera prima di Lidia Mauri.

In “Our alternative end” i giovani protagonisti sono chiamati a confrontarsi con l’Amore, quello con la A maiuscola, che non riserva solo momenti di estrema felicità, ma può anche far violentemente soffrire, perché vissuto con quella intensità che solo a questa età si può provare.