L’incontro degli Scout AGESCI per parlare del Referendum dell’8 e 9 Giugno

In un momento di incertezza alimentata dai diversi partiti politici i gruppi scout AGESCI Lecco 1, Lecco 2 e Lecco 3 hanno organizzato un incontro pubblico per offrire alla cittadinanza un momento di confronto e approfondimento in vista del prossimo referendum dell’8 e 9 giugno. L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere la partecipazione democratica, offrendo uno spazio di dialogo aperto e accessibile a chiunque, dato che ognuno è chiamato a informarsi e riflettere consapevolmente in vista del voto.

L’evento è programmato per martedì 3 giugno alle ore 20.30 presso la sede scout in via Risorgimento 62 a Lecco, e sarà occasione per ascoltare e mettere a confronto in modo costruttivo e rispettoso le posizioni favorevoli e contrarie ai cinque quesiti referendari in materia di Lavoro e Cittadinanza. A rappresentare le ragioni del SÌ sarà Pietro Radaelli, esponente del Partito Democratico e segretario dei Giovani Democratici, mentre per le ragioni del NO interverrà Eleonora Lavelli, rappresentante del direttivo nazionale di Azione. L’incontro sarà moderato da Giulia Greppi, giornalista e Capo Gruppo del Lecco 1. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.