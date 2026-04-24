La Fraternità della Valle San Martino e il Circolo ACLI di Calolziocorte propongono una serata di approfondimento su un tema di attualità dal titolo L’Intelligenza Artificiale e noi – Cosa è necessario conoscere tra opportunità e rischi oggi. L’incontro, che è aperto liberamente a tutti e si rivolge a beneficio della comunità di giovani e adulti, di famiglie, degli insegnanti e delle persone interessate alla realtà attuale, avrà luogo Lunedì 27 Aprile alle 20.30, presso la Chiesa Parrocchiale di Sala a Calolziocorte.

A trattare il tema son stati invitati i Maestri del Lavoro del Consolato di Como e Lecco, con approfondimento degli argomenti relativi non solo all’attenzione da prestare a questa nuova realtà sempre più sviluppata e che giunge a interessarci in quanto ormai applicata nei più svariati contesti della quotidianità ma anche, e soprattutto, alle opportunità che offre l’Intelligenza Artificiale.