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L’Intelligenza Artificiale nella Sanità – Tra clinica, ricerca e informazione scientifica

Martedì 29 Aprile, alle 20.45, presso la Sala comunale di Villa Facchi, a Casatenovo, si terrà l’incontro pubblico dal titolo L’Intelligenza Artificiale nella Sanità – Tra clinica, ricerca e informazione scientifica, promosso da Azione Lecco.

L’evento si propone di offrire ai cittadini una panoramica chiara e accessibile sullo stato dell’arte dell’IA in ambito sanitario, affrontando alcune questioni cruciali: come viene utilizzata oggi negli ospedali? Quali sono le prospettive della ricerca e come distinguere l’informazione scientifica affidabile dalla crescente diffusione di contenuti generati da chatbot.?

A discuterne saranno esperti di primo piano:

  • Maria Pia Abbracchio, Ordinaria di Farmacologia ed ex Prorettrice Vicaria dell’Università degli Studi di Milano
  • Roberto Cosentino, giornalista freelance esperto di tecnologia, intelligenza artificiale e sicurezza informatica
  • Ernesto Damiani, Ordinario di Informatica all’Università degli Studi di Milano ed ex Presidente del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica
  • Filippo Galbiati, Sindaco di Casatenovo e medico
  • Marco Mauri, responsabile soluzioni IA

L’incontro sarà moderato da Basilio Pugliese, Responsabile Organizzazione del Direttivo provinciale di Azione Lecco.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

 

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