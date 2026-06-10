Lirica nel Chiostro
Il Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte si prepara ad accogliere Lirica nel Chiostro, il concerto lirico con musiche tratte da Donizzetti, Verdi, Mascagni e Bizet. L’evento è previsto per Sabato 13 Giugno alle 21.00, il biglietto d’ingresso costa 9 euro ed è acquistabile tramite il QR presente sulla locandina, oppure direttamente in loco.
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Lecco
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10 Giugno 2026
20°C
cielo sereno
Previsioni orarie
22:00
18°/20°°C 0 mm 0% 10 mph 57% 1012 mb 0 mm/h
01:00
17°/18°°C 0 mm 0% 7 mph 64% 1014 mb 0 mm/h
04:00
16°/16°°C 0 mm 0% 6 mph 69% 1016 mb 0 mm/h
07:00
18°/18°°C 0 mm 0% 5 mph 63% 1017 mb 0 mm/h
10:00
25°/25°°C 0 mm 0% 2 mph 39% 1017 mb 0 mm/h
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