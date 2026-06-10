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Lirica nel Chiostro

Il Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte si prepara ad accogliere Lirica nel Chiostro, il concerto lirico con musiche tratte da Donizzetti, Verdi, Mascagni e Bizet. L’evento è previsto per Sabato 13 Giugno alle 21.00, il biglietto d’ingresso costa 9 euro ed è acquistabile tramite il QR presente sulla locandina, oppure direttamente in loco.

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