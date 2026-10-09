LISZTmania: rassegna dedicata a Franz Liszt

Sarà il giovane pianista Luca Bertulezzi il protagonista del prossimo appuntamento di LISZTmania, la rassegna dedicata a Franz Liszt e alla sua straordinaria eredità musicale, in programma domenica 11 ottobre alle 17.00 presso la Fondazione Ercole Carcano di Mandello del Lario.

Il concerto propone un itinerario musicale di grande fascino, capace di attraversare epoche, linguaggi e sensibilità differenti, mettendo in relazione la grande tradizione del passato con le inquietudini e le nuove forme espressive del Novecento.

Al centro del programma è naturalmente la figura di Franz Liszt, presente attraverso alcune delle sue più celebri trascrizioni pianistiche, nelle quali il pianoforte diventa di volta in volta organo, orchestra, voce e teatro. La serata si aprirà con il Preludio e fuga in la minore BWV 543 di Johann Sebastian Bach nella trascrizione di Liszt, una pagina originariamente concepita per organo e caratterizzata da una straordinaria forza architettonica e contrappuntistica. Il Preludio procede attraverso un incessante movimento che prepara il terreno alla Fuga, dove le diverse voci si rincorrono e si sovrappongono costruendo progressivamente una struttura di grande complessità. Nella versione di Liszt il pianoforte è chiamato a restituire la profondità, la ricchezza timbrica e la potenza dell’organo, offrendo all’ascoltatore la possibilità di cogliere, dietro la scrittura virtuosistica, la rigorosa costruzione della pagina bachiana.

Si passerà quindi alla dimensione intima e poetica del Lied romantico con due celebri pagine di Franz Schubert trascritte da Liszt, Der Müller und der Bach e Aufenthalt. Nel primo brano, tratto dal ciclo Die schöne Müllerin, il dialogo fra il mugnaio e il ruscello diventa una metafora dell’animo umano: il movimento continuo dell’acqua accompagna e riflette i pensieri e le emozioni del protagonista. Nella trascrizione pianistica di Liszt la melodia vocale e il fluire dell’accompagnamento vengono ricreati sulla tastiera attraverso una scrittura ricca di sfumature, nella quale il pianoforte sembra trasformarsi nella voce del personaggio e contemporaneamente nel mormorio dell’acqua. In Aufenthalt, invece, la natura diventa lo specchio di una profonda inquietudine interiore: rocce, boschi e acqua assumono un valore simbolico e il paesaggio esterno sembra riflettere il dolore del protagonista. Anche in questo caso Liszt amplia le possibilità espressive dell’originale schubertiano, affidando al pianoforte sia la cantabilità della voce sia il movimento inquieto dell’accompagnamento.

A seguire, poi, una delle trascrizioni più spettacolari di Liszt, il Corteo nuziale di Elsa verso la cattedrale dall’opera Lohengrin di Richard Wagner. La solennità della scena wagneriana viene condensata sulla tastiera in una pagina di grande ampiezza sonora, nella quale il pianista è chiamato a evocare la ricchezza e la potenza dell’orchestra. È uno degli esempi più evidenti della capacità di Liszt di trasformare la trascrizione in una nuova creazione, sfruttando tutte le possibilità timbriche e dinamiche del pianoforte.

Dopo il grande affresco sonoro wagneriano, la seconda parte del concerto porterà il pubblico verso un linguaggio radicalmente diverso con la Sonata 1.X.1905 di Leoš Janáček. La composizione è legata a un preciso episodio della storia di Brno, la manifestazione del 1° ottobre 1905 durante la quale venne ucciso il giovane operaio František Pavlík, e porta con sé un forte carattere drammatico e civile. La musica di Janáček procede attraverso frammenti, improvvise accensioni, momenti lirici e brusche fratture, restituendo una sensazione di inquietudine e urgenza. È una pagina nella quale l’ascoltatore può lasciarsi guidare non tanto da una tradizionale narrazione musicale, quanto dall’alternarsi di immagini sonore, emozioni e tensioni.

A concludere il concerto saranno le Geistervariationen, le Variazioni degli spiriti, di Robert Schumann, una delle ultime composizioni del musicista tedesco e una pagina avvolta da un’atmosfera particolarmente intima e misteriosa. A partire da un tema semplice e profondamente cantabile, Schumann costruisce una serie di variazioni nelle quali lo stesso materiale musicale viene continuamente trasformato, conservando però un nucleo riconoscibile. Il risultato è una musica sospesa, fragile e visionaria, che affida all’interprete soprattutto il compito di ricercare trasparenza, colore e intensità espressiva.

Luca Bertulezzi appartiene alla nuova generazione di pianisti italiani e si è formato presso il Politecnico delle Arti di Bergamo – Conservatorio di Musica “Gaetano Donizetti”, nella classe del maestro Massimiliano Motterle. Il suo percorso artistico lo ha portato a confrontarsi con un repertorio ampio, comprendente pagine di epoche e linguaggi differenti, e a partecipare a importanti iniziative concertistiche dedicate ai giovani talenti. Nel 2023 ha ottenuto il Primo Premio al Concorso pianistico Aldo Finzi di Bellagio e ha partecipato a concerti nell’ambito del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. Nel suo percorso ha inoltre affrontato repertori di particolare impegno tecnico ed espressivo, dal romanticismo di Schumann alla musica del Novecento, sviluppando una sensibilità che trova nel programma di LISZTmania un terreno particolarmente adatto.