LIVE STREET FOOD FESTIVAL

Un evento dedicato alla cucina nazionale e internazionale su ruote, abbinata all’intrattenimento per eccellenza: la musica!

Un viaggio gastronomico e musicale di quattro giornate per tutti gli amanti del buon cibo e dello stare insieme 😋

SEMPRE PRESENTI:

I migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati

Una selezione di ottime birre

Una comoda area tavoli

GIOVEDÌ 1 GIUGNO

Live Music: LIGASHOW, tribute band di Ligabue – ore 21.30

VENERDÌ 2 GIUGNO

Live Music: QUEEN LEGEND, tribute band dei Queen – ore 21.30

SABATO 3 GIUGNO

RESEGUP: la famosa gara dal centro della città alla vetta del Resegone e ritorno – partenza ore 14.30

Live Music: PUNTO IT, la band ripropone i migliori successi della storia della musica italiana – ore 21.30

DOMENICA 4 GIUGNO

Live Music: ROTTA X CASA DI MAX, tribute band di Max Pezzali – ore 20.30

Vi ricordiamo:

INGRESSO GRATUITO tutti i giorni!

L’orario sarà il giovedì dalle 18.00 alle 24.00, venerdì e sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30