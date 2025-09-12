Livio Cazzaniga – Retrospettiva per i 100 anni dalla nascita

Livio Cazzaniga è nato a Barzanò, dove ha sempre vissuto, il 22 luglio 1925. Scomparso il 23 maggio 2023, quest’anno avrebbe festeggiato cento anni. Il Comune di Barzanò, con la Commissione Cultura, e la famiglia Cazzaniga – moglie, figli e nipoti – celebrano questa importante ricorrenza con una retrospettiva che si svolgerà all’interno della Canonica di San Salvatore di Barzanò, da sabato 13 a domenica 21 settembre con i seguenti orari: domenica 10.00-12.00 e 14.00- 18.00, giovedì 10.00-12.00, sabato 14.00-18.00. Ingresso libero.

L’impostazione della mostra segue il suo percorso di evoluzione artistica, che allo stesso tempo è strettamente biografico, raccontato attraverso le opere e i materiali, molti dei quali inediti, messi a disposizione dai familiari, con l’obiettivo di rendere omaggio alla ricca vita dell’artista nelle sue tante sfumature. Saranno infatti esposti lavori raramente o mai visti in pubblico, a partire da un autoritratto realizzato agli esordi della sua vita artistica, così come le primissime opere, che appaiono distanti dalla cifra stilistica raggiunta negli ultimi anni, con i colori e i tratti astratti che lo hanno reso celebre. Lavori che, più che mai, sono parte viva e fondamentale della sua crescita. Del suo continuo osservare, sperimentare, spaziare, per arrivare a definire le pennellate calde e coinvolgenti dei paesaggi di Brianza, che hanno segnato la sintesi di una grande cultura artistica e professionale.

In mostra, si troveranno anche materiali come album e bozzetti, che arricchiscono la narrazione del suo percorso, sempre così appassionato ed emotivo. Alcune sezioni sono inoltre dedicate a momenti e lavori a cui Livio Cazzaniga è stato molto legato: i paesaggi d’acqua e di mare, gli omaggi ai grandi artisti. La retrospettiva dedicata a Livio Cazzaniga, trova la sua giusta collocazione all’interno della Canonica Romanica di San Salvatore, luogo iconico del territorio, celebrazione di arte di architettura antica che lui stesso ha ritratto, e che già in passato aveva ospitato le sue opere.