“Lo schiaccianoci” a teatro

Il Balletto di Milano ha inaugurato la stagione delle festività con una nuova, raffinata produzione de Lo Schiaccianoci, titolo tra i più amati dal pubblico internazionale. A Lecco, sarà in scena al Teatro Cenacolo Francescano, Sabato 3 Gennaio, alle 20.30. Biglietti in teatro e online a partire da 28 euro.

Eleganza, qualità artistica e grande cura estetica confermano ancora una volta lo stile della Compagnia. Le scenografie di Marco Pesta amplificano la magia della produzione: dal salone d’ispirazione Art Déco, lo spettatore viene guidato in un bosco incantato, dove luci e atmosfere rarefatte trasformano la scena in un vero sogno. Il viaggio culmina in un salone fiabesco dedicato al divertissement, in un’esplosione di eleganza e fantasia.

In scena Francis Morgan, giovane talento inglese neodiplomato alla prestigiosa Elmhurst Ballet School, che vestirà i panni di Drosselmeier, figura cardine del balletto. Nel ruolo di Clara, Sinthya Pezzoli, già apprezzata dal pubblico come Cenerentola e come Micaela in Carmen.

Scelta per il ruolo della Fata Confetto è Sofia Gironi, ballerina dalla tecnica solida e dalla forte presenza scenica.

Nel ruolo del Principe, il Balletto di Milano accoglie per la prima volta in Italia il ventenne armeno Pavel Petrosyan.

“Lo Schiaccianoci” del Balletto di Milano si presenta come un appuntamento imperdibile delle festività natalizie, capace di incantare il pubblico di ogni età grazie a una visione elegante e profondamente poetica del grande classico di Čajkovskij.