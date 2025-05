“Lo sguardo e l’infinito” – Celine Dalberto a Valmadrera

L’Associazione Lumis Arte, con il patrocinio del Comune di Valmadrera e della Provincia di Lecco, è lieta di proporre una mostra dedicata alle opere pittoriche di Caline Dalberto, artista residente a Onno (Oliveto Lario, Provincia di Lecco) ma nata in Madagascar, isola che ha fortemente influenzato la sua ricerca visiva. La mostra verrà ospitata nello spazio espositivo del Centro Fatebenefratelli di Valmadrera e inaugurerà sabato 10 maggio, alle ore 17:00, con la presenza dell’artista e del curatore della mostra Lorenzo Paolo Messina.

L’esposizione andrà a proporre un itinerario nell’arte di Caline Dalberto, strettamente legata alle

Verrà presentato un focus sulla sua serie dedicata alla “Montagna Sacra”, luogo magico-sacro-evocativo forse non solo per i malgasci, ma per tutti gli amanti della Natura, e alcune opere informali più recenti (i “Graffiati”), nate per esprimere l’anima più intima dell’artista. Scopriremo come l’arte di Caline abbatta le barriere e racconti una storia universale, che lega i suoi quadri alle emozioni di tutti noi: ecco spiegato uno dei motivi dell’evocativo titolo “Lo sguardo e l’infinito”.

L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca di Valmadrera: dalle 14:00 alle 19:00 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 il martedì, il giovedì e il sabato. In questi orari, i visitatori dovranno recarsi al banco dell’antistante Biblioteca di Valmadrera per ottenere l’accesso alla mostra. In aggiunta, come apertura straordinaria, l’artista e/o l’Associazione Lumis Arte saranno presenti nello spazio espositivo il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, per spiegare la mostra ai visitatori. Saranno organizzate visite guidate con le scuole e attività collaterali, per divulgare la mostra a tutti i pubblici.