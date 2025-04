“Lo Spazio ri-composto: Il collage fotografico nell’interpretazione di otto autori”

E’ visitabile fino al 29 Giugno Palazzo delle Paure ospita la mostra “Lo Spazio ri-composto. Il collage nell’interpretazione fotografica di otto autori”, a cura di Barbara Cattaneo, Luigi Erba, Roberto Mutti, che raccoglie le opere di importanti fotografi che hanno dedicato la loro attenzione alla scomposizione dello spazio tramite le tecniche del collage e del fotomontaggio.

I fotografi in mostra, Jiří Kolář, Giovanni Ziliani, Licinio Sacconi, Giancarlo Maiocchi/Occhiomagico, Maurizio Galimberti, Giulio Ceppi, Giulio Cerocchi, Nicolò Quirico, sono accomunati dal desiderio di andare oltre i confini dell’immagine tradizionale per esplorare, attraverso il collage fotografico, nuovi mezzi espressivi che possono rompere le immagini tradizionali.

In particolare, è lo spazio ad essere scomposto nei suoi elementi, non per cancellarne il senso, ma per recuperarlo dialetticamente in una più consapevole unità. Le opere e gli artisti scelti dai curatori Barbara Cattaneo, Luigi Erba e Roberto Mutti si distinguono per il legame, in tempi e modi diversi, con la città e il territorio di Lecco.

Si rimanda al seguente link per orari e informazioni aggiuntive.