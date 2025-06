Lo spettacolo “Come è beffardo il destino” a Pescate

Sabato 7 giugno, alle 21.00, sarà messo in scena presso il parco Le Torrette di Pescate lo spettacolo “Come è beffardo il destino“, una rappresentazione storico-culturale sulla Tragedia del Lago del 31 Gennaio 1909 curata dall’Università del Monte di Brianza. In caso di maltempo lo spettacolo verrà rimandato all’8 Giugno.

Gli interpreti della rappresentazione saranno Adele Sironi, Alberto Marzi, Andrea Brenna, Antonia Sala, Chiara Bartesaghi, Donata Mariani, Fabrizio Redaelli, Nicoletta Castagna ed Edoardo Marzi. La musica sarà invece curata da Firlinfeu e Renzo e Lucia Lecco, guidati dal Maestro Alessandro Zubani.