Lo spettacolo “Donne” al Teatro Invito

Il 7 Marzo alle 20.45 si terrà presso il Teatro Invito di Lecco lo spettacolo “Donne”. “Donne” rappresenta l’emancipazione delle donne nel Novecento italiano e narra avvenimenti collettivi e storie di singole protagoniste che hanno affrontato, con coraggio, stereotipi pregiudizi. Tre donne si ritrovano in una stanza del tempo e vengono catapultate all’inizio del XX secolo. Parte così il loro viaggio avventuroso nella storia italiana: dalla vita agricola degli anni Quaranta all’arte di arrangiarsi della Seconda Guerra, dall’attività di partigiane al referendum per la Repubblica, dall’abolizione della legge Merlin al boom Economico, toccando temi come istruzione, lavoro e matrimonio.

L’opera utilizza l’ironia e si avvale di una messa in scena semplice: un grande baule dove sono custoditi gli oggetti e i vestiti che segnano ogni tappa narrativa. La cassa stessa non è solamente un contenitore ma si trasforma a seconda delle situazioni affrontate: diventa così treno della speranza quando giovani immigrate, partite dalla Sicilia, cantano in attesa di arrivare alla stazione di Porta Nuova, o diventa piazza in cui l’opinione pubblica racconta gli scandali che hanno spesso contribuito a liberare la donna da falsi moralismi.

Il biglietto intero costa 15 euro, il ridotto 12 euro e il ridotto under 30 9 euro.