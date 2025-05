Lo spettacolo “Forte come la morte è l’amore” a Cernusco Lombardone

Con largo anticipo sull’estate torna, con la sua quarta edizione, la rassegna di Teatro in Villa, organizzata dalla Compagnia La Sarbanda di Olgiate Molgora, in collaborazione con Ronzinante APS e con il contributo del Comune di Cernusco Lombardone e del Fondo Ambiente e Cultura della Fondazione Comunitaria Lecchese.

Quest’anno si è convenuto di partire proprio nel mese di maggio in occasione della Giornata della Legalità, ospitando lo spettacolo “Forte come la morte è l’amore”, rappresentazione teatrale dedicata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e alla moglie Emanuela Setti Carraro.

Sabato 24 maggio alle ore 21.00, presso il CineTeatro San Luigi di Cernusco Lombardone, a cura dell’Associazione Culturale Mnemosyne e la collaborazione della compagnia La Sarabanda, si assisterà ad una pièce interamente volta alla riscoperta dei tanti ruoli ricoperti nel servire lo Stato, da parte del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro, giungendo fino al tragico epilogo del loro assassinio compiuto ad opera della mafia, avvenuto il 3 settembre 1982 a Palermo, dove cadde anche l’agente di scorta Domenico Russo, un drammatico evento che sconvolse l’intero Paese.

Con la drammaturgia di Ettore Radice e la regia di Loredana Riva, saranno Marco Bonanomi, Mara Gualandris, Sarah Macchi, Loredana Riva e Pierre Villa a portare sul palco questa vicenda così significativa per la storia recente del nostro Paese.v

La rassegna Teatro in Villa ritornerà poi a Luglio nella sua veste più usuale con altri due appuntamenti sempre a Cernusco Lombardone: in Corte Gadda, sabato 5 luglio 2025 verrà ospitato lo spettacolo “La Casa di Bernarda Alba” di Federico Gracia Lorca a cura de La Sarabanda, mentre sabato 19 luglio 2025, sarà la volta di Stefano Panzeri a Villa Borgazzi che porterà in scena lo spettacolo “Garò, una storia armena” di Pino Di Bello.

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito e si potrà effettuare la prenotazione (consigliata ma non obbligatoria) a teatroinvillacernusco@gmail.com.