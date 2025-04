Lo spettacolo “Homo Modernus” a Merate

Giovedì 29 maggio, alle ore 21.00 presso il CineTeatro Manzoni di Merate si terrà una serata all’insegna della risata e della solidarietà, per sostenere i lavori di ristrutturazione dell’Hospice Il Nespolo di Airuno gestito dal’Associazione Fabio Sassi Odv.

Lo spettacolo in scena sarà “Homo Modernus“ di Leonardo Manera, promosso dall’Associazione Fabio Sassi OdV con finalità benefiche. L’iniziativa di raccolta fondi si inserisce in un più ampio progetto a sostegno dei necessari interventi di manutenzione straordinaria dell’Hospice “Il Nespolo” di Airuno, realtà che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento nel territorio per l’erogazione di cure palliative di qualità a malati inguaribili.

I proventi della serata saranno destinati a un intervento urgente di sostituzione dei serramenti, ormai obsoleti e in precario stato di conservazione. Il progetto, curato dagli architetti Giuseppe e Luca Cereda, prevede l’installazione di nuovi infissi in legno, ad alta efficienza energetica, in grado di migliorare l’isolamento termico e acustico, contribuendo al benessere degli ospiti e alla sostenibilità della struttura.

Leonardo Manera, volto storico della comicità italiana, porterà in scena il suo spettacolo “Homo Modernus“, un racconto ironico e riflessivo sulla condizione dell’uomo contemporaneo, tra nevrosi quotidiane e desideri disattesi. Si prospetta una serata di leggerezza e introspezione, con lo stile inconfondibile di uno dei protagonisti di Zelig e Colorado.

Il contributo minimo richiesto per partecipare è di 32,00 €. È possibile prenotare i biglietti presso il CineTeatro Manzoni di Merate, ogni lunedì e giovedì dalle 21 alle 22, dal 5 al 19 maggio oppure, fino al 24 maggio, è disponibile l’acquisto online su al seguente link.

Il programma di riqualificazione dell’Hospice prevede una serie di interventi volti a garantire comfort, sicurezza e sostenibilità ambientale, in linea con le normative regionali per le strutture accreditate. Attraverso questo evento, l’Associazione Fabio Sassi rinnova il suo impegno a tutelare la dignità delle persone nelle fasi più fragili della vita, valorizzando l’Hospice come luogo di accoglienza e cura. Il sostegno della comunità è fondamentale per portare avanti questa missione e garantire che Il Nespolo continui a essere un presidio di umanità e competenza per tutto il territorio.