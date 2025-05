Lo spettacolo “Sono stato anch’io. La mia vita in fuga dalla mafia” a Osnago

Il Comune di Osnago, in collaborazione con Libera Lecco e Avviso Pubblico, organizza per Sabato 24 maggio alle ore 21.00 presso la Sala Civica Sandro Pertini in Via Rimembranze, lo spettacolo teatrale “Sono stato anch’io. La mia vita in fuga dalla mafia” con Alberto Bonacina.

L’amministrazione, da sempre impegnata contro le Mafie e con la massima attenzione al rispetto della legalità, intende così celebrare e soprattutto sensibilizzare, su questa piaga sociale che ancora incide fortemente sulla qualità della vita dei Cittadini italiani onesti.

Il 23 maggio Giornata Nazionale della Legalità, è la data simbolo per commemorare TUTTE le vittime delle stragi mafiose, a partire da quelle di Capaci del 23 maggio e di via D’Amelio del 12 luglio del 1992 dove furono assassinati i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.