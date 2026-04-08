L’Associazione L’Incontro ha il piacere annunciare l’evento che si terrà a Merate, presso l’Auditorium Giusi Spezzaferri, giovedì 16 aprile alle 20.30 a tema educazione, crescita e sport: Lo sport – Aggregazione ed educazione.

L’incontro ospiterà illustri professionisti di diverse generazioni, quali:

Dott.ssa Manuela Cantoia

E’ professore associato di Psicologia Cognitiva Applicata presso l’Università eCampus, collabora con Future Education Modena per il progetto di Game-based learning e con il Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione (SPAEE) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E’ consulente di IIDEA per il portale tuttosuivideogiochi.it . Svolge attività di ricerca e formazione nell’ambito dei temi dell’apprendimento, della metacognizione e delle tecnologie digitali, con particolare riferimento ai videogiochi..

Arianna Lancini

Capitano della Orocash Picco Lecco, blasonata società del volley lecchese, che attualmente milita nel campionato di B1, con alla spalle una importante militanza nel campionato di serie A2, prima nella Picco Lecco e poi a Costa Volpino e Mondovì. Classe ’96 è tra i simboli dell’OroCash Picco Lecco, schiacciatrice, da una vita in biancorosso e punto fermo della squadra e della società. Lecchese purosangue, Lancini ha vestito la casacca della Picco dalla Prima Divisione alla serie A2.

Gabriele Cattaneo

Gabriele Cattaneo è un meratese doc. Anche giornalisticamente è “nato” nella nostra città, da sempre una fucina di nuovi talenti. Dopo diverse esperienze locali, quasi sempre nell’ambito sportivo, Gabriele Cattaneo ha sviluppato le indubbie capacità e competenze in portali sportivi fino ad approdare alla redazione sport di Mediaset. In qualità di inviato ha seguito, tra le altre, le Olimpiadi di Tokyo e di Milano Cortina.

Pierluigi Marzorati

Campione di pallacanestro, bandiera storica ed icona della Pallacanestro Cantù, unica società nella quale ha giocato nel corso di una carriera pluridecennale, con la “sua” maglia numero 14 ha condotto la squadra brianzola ai vertici della pallacanestro italiana ed europea, vincendo due scudetti, due Coppe dei Campioni, 4 Coppe Korać, 2 Coppe Intercontinentali e 4 Coppe delle Coppe. Argento Olimpico Mosca 1980 – Oro Europeo Francia 1983 – Bronzo Europeo 1971/1975/1985 Laureato in ingegneria civile al politecnico di Milano nel 1982, da cui il soprannome di ingegnere volante per la rapidità dei suoi contropiedi, esercita la professione come progettista di impianti civili e sportivi. Da luglio 2010 ad aprile 2015 è stato presidente del Comitato Regionale Lombardo CONI. Antonello Riva È stato uno dei più grandi campioni della pallacanestro italiana: detiene ancora oggi il record di punti segnati nel campionato di serie A e in Nazionale. È stato un giocatore solido, resistente, determinato e, soprattutto era un tiratore estremamente preciso e prolifico. Soprannominato “Il Bomber” e “Il Nembo Kid di Rovagnate” per il fisico statuario (196 cm per 99 kg), è stato ala-pivot di straordinaria potenza offensiva. La sua carriera dura quasi tre decenni: 25 stagioni consecutive nel massimo campionato italiano, un record di longevità e continuità che nessuno ha mai eguagliato. Chiude la carriera agonistica nel 2005 a Rieti, all’età di 43 anni. Nel febbraio 1985 un grave infortunio al ginocchio rischia di comprometterne la carriera. Nel 1984, dopo le Olimpiadi di Los Angeles, i Golden State Warriors lo invitano a un training camp NBA: una carriera americana sfumata per quell’infortunio, che ha mantenuto Riva tra i protagonisti assoluti del basket europeo per altri vent’anni. 14397 pt in serie A – 3785 pt in Nazionale – 46 pt in gara singola in Nazionale – 49 pt in gara singola in serie A – Nel suo palmares uno scudetto, due Coppe dei Campioni, 1 Coppe Korać, 1 Coppe Intercontinentali e 3 Coppe delle Coppe.

Oro Europeo Francia 1983 – Argento Italia 1991